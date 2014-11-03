Евросоюз с нового года снизит таможенные пошлины для Украины

ЕС в одностороннем порядке продлит режим преференций для украинских товаров, уменьшив таможенные тарифы до предусмотренных в Соглашении об ассоциации показателей в одностороннем порядке с 1 января 2015 года, предварительно продлив режим автономных торговых преференций до 31 декабря 2014 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Согласно решению Совета ЕС от 24 октября 2014 года, режим автономных торговых преференций, действующий с 23 апреля этого года, был продлен до 31 декабря, говорится в информационном сообщении Минэкономразвития. Одновременно решение предусматривает одностороннее уменьшение таможенных тарифов сроком на год с 1 января 2015 года до показателей, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украины и ЕС. Указанные преференции будут действовать до вступления в силу экономической части Соглашения об ассоциации с 1 января 2016 года.

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