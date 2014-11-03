Остаток средств на счету госказначейства за месяц снизился на 1,6 млрд гривень

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на начало ноября составил 8,476 млрд грн, что на 1,579 млрд грн меньше, чем на начало октября 2014 года, сообщается на сайте Госказначейства.

Согласно сообщению, по сравнению с началом года остаток средств на едином счете Госказначейства вырос в 5 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в 21 раз.

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Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на начало октября составил 10,055 млрд грн, что на 3,358 млрд грн меньше, чем на начало сентября 2014 года.

Напомним также, что остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на начало июня составил 8,053 млрд грн, что на 4,242 млрд грн, или в 2,1 раза, больше, чем на начало мая 2014 года.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.

В течение 2013 года остаток средств на едином счете Госказначейства дважды обновил исторический минимум за последние 10 лет, на начало января и ноября снизившись до 458 и 410 млн грн соответственно.