Украинцы хотят лотерейный рынок под жестким контролем державы

Значительная часть украинского лотерейного рынка находятся в тени. По сути речь идет о более 6 тысяч нелегальных игровых точек, которые на сегодняшний день работают в Украине и не платят налогов в государственную казну. При этом ситуация на рынке длительное времяостается неурегулированной: лицензии компаний, работающих на рынке не продлены с 2014 года, из трехлотерейных операторов – «Украинской национальнойлотереи»(УНЛ), МСЛ и «Патриот» только первый имеетзаконные основания работать на рынке. МСЛ и «Патриот» с 2015 года находятся под санкциями, поскольку принадлежатроссийским собственикам, и права вести свою деятельностьне имеют.

В общем, вопрос урегулирования ситуации на лотерейномрынке стоит по-настоящему остро. Более того, Кабмин уже заложил в доходной части госбюджета на 2018 год поступления на сумму 352, 4 миллиона гривен за выдачулицензий на ведение хоздеятельности по выпуску и проведению лотерей. Сумма – серьезная, но именно онадолжна стать отсекающим фактором от фиктивныхкомпаний и мошенников. Очевидно, что только солидныекомпании могут себе позволить заплатить за лицензиютакую плату.

С той же целью в лицензионных условий Минфином былапрописана норма о 10-летнем опыте работы на рынке, которая, к слову, является также положением закона о гослотереях, принятом еще в 2012 году. Таким образом, и закон, и написанные в соответствии с ним лицензионныеусловия, говорят: репутация компании, ее послужнойсписок и финансовая состоятельность под контролем государства – именно то, что может вернуть в лотерейныйбизнес атмосферу доверия и сделать его прозрачным.

В подтверждение этого тезиса можно вспомнить практику ведения лотерейного бизнеса в развитых странах. Например, в США, где каждый штат регулирует рынок лотерей по-своему, к соискателям в любом случае требуется несколько лет опыта работы на рынке. В штате Нью-Йорк – это три года. В некоторых случаях точно указания срока нет, но фигурирует термин «значительный опыт».

В большинстве стран Европы, таких, как Франция, Германия, Великобритания, Польша, Дания и Бельгия существует государственная монополия на проведение лотерей. В Германии и Франции одна компания работает десятки лет, в Великобритании оператор продлевает свою лицензию каждые 6-10 лет. Таким образом, государство является гарантом того, что игра будет честной, а налоги, поступающие в казну от лотерейного бизнеса – большими.

В Украине, согласно закону, право получить лицензию на проведение лотерей имеют и государственные банки. И это, пожалуй, лучший пример того, почему для лотерейного рынка так важна репутация и длительная история работы. Все четыре государственных банка - Ощадбанк, Приватбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк имеют более, чем десятилетнюю историю. В условиях, когда за последние годы в Украине рухнули десятки банков-однодневок, только они остались образцом надежности и, по сути, базой, на которой удержалась банковская система в стране.

Лицензирование участников лотерейного рынка преследует, помимо обеспечения значительных поступлений в госбюджет и вывода рынка из тени, еще одну важную цель – защиту граждан от потенциальных рисков, связанных с выплатами выигрышей. Если ты играешь в лотерею, ты должен быть уверен, что государство защитит твои права и интересы.

Наверное, многим приходилось слышать о том, что игра в лотерею может иметь негативное воздействие на несовершеннолетних и незащищенные слои население. Трудно отрицать, что такие риски могут быть. Именно поэтому для людей важно, что этот вид бизнеса был абсолютно прозрачным и работал под жестким контролем со стороны государства. Это не просто логическое предположение. Таковы результаты соцопроса, который провела компания GfK в марте 2018 года. В рамках исследования были опрошены 1 тысяча респондентов в столице.

Согласно данным социологов, 78% жителей столицы считают, что лотереи должны быть разрешены. Половинакиевлян выступают также за разрешение делать ставки в букмекерских конторах, тогда как за легализацию других видов азартных игр, таких как казино, интернет-казино, игровые автоматы, карточные игры на деньги, высказались меньше трети опрошенных.

Стремление упорядочить рынок лотерей, согласно данным соцопроса, находит понимание у граждан. 77% респондентов выступили за жесткий контроль операторов лотерей со стороны государства. При этом 86% опрошенных отметили, что государство должно гарантировать добропорядочность операторов лотерей и выплаты выигрыша по ним.

За то, что в вопросах регулирования рынка лотерей Украина должна ориентироваться на европейский опыт, высказались 66% жителей украинской столицы. 67% согласны с тем, что операторы обязаны платить высокую цену за государственную лицензию, дающую право проводить лотереи. Такое же количество опрошенных считают, что оператором лотерей могут быть только те компании, которые имеют многолетний опыт работы на рынке и хорошую репутацию. А вот видеть на украинском рынке российские лотерейные компании жители столицы не хотят. Лишь 3% киевлян согласны с тем, что на рынке лотерей в Украине могут присутствовать компании именно из России.

Стоит отметить, что уровень вовлеченности киевлян в игровой рынок относительно невысокий. По данным социсследования, за последние 5 лет только 14% киевлян грали в лотерею, 4% - в карты и столько же делали ставки у букмекеров, а 2% ответивших на вопросы социологов сказали, что играли на игровых автоматах и в интернет-казино. 11% киевлян заявили, что хотели бы играть в лотереи в будущем, а принять участие в других азартных играх выразили желание менее 3%.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди, которые играют в лотерею или намерены играть в будущем, требуют гарантий своих прав и интересов от государства. Они заинтересованы в том, чтобы компания, которая предоставляет эти услуги была максимально надежной и контролируемой государством. В этом виде бизнеса украинцы хотят, прежде всего, жесткую регуляцию, а не полную свободу, и такие ожидания вполне объяснимы и логичны.