Нацбанк по-новому: Гонтарева сдала пост Смолию

Свершилось. После восьми месяцев раздумий президента Петра Порошенко над кандидатурой нового главы Национального банка и еще двух месяцев торгов в Верховной Раде решение принято. С 15 марта глава НБУ Валерия Гонтарева получила вольную, а ее место занял Яков Смолий, с мая прошлого года исполняющий обязанности главы регулятора.

Длительность раздумий президента, а также консультаций по этому вопросу в парламенте объясняется кадровыми амбициями политических сил в Украине. К вопросу назначения главы НБУ депутаты не приступали, пока не увидели в повестке назначение членов Счетной палаты и уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В ходе отчета перед голосованием об отставке Гонтарева заявила, что считает свою миссию в должности главы НБУ полностью выполненной, так как реформы в банковском секторе проведены, а банковская система – «прозрачна и готова возобновить кредитование».

На прощание Гонтарева призвала все ветви власти безостановочно работать над снижением инфляции в Украине до 5%, прекратить отток капитала в оффшоры для полной валютной либерализации и назвала имена экс-владельцев крупнейших банков-должников по кредитам рефинансирования перед НБУ: Дмитрия Фирташа, Олега Бахматюка, Николая Лагуна, Константина Жеваго и Леонида Климова.

Руководители всех парламентских фракций в ответ выступили с резкой критикой действий НБУ под руководством Гонтаревой, обвиняя ее в стремительной девальвации гривни, массовом банкротстве банков и отсутствии кредитования. В итоге предложение президента уволить Гонтареву набрало аж 342 голоса при необходимом минимуме в 226 голосов. Далее Рада без перерыва, но после некоторых трений и хождений, приступила к назначению нового главного банкира. Выступая перед голосованием, тогда еще кандидат Яков Смолий отметил, что цель НБУ под его руководством остается неизменной – это сохранение ценовой и финансовой стабильности, содействие экономическому росту и интеграция украинской финансовой системы с европейской.

«Мы продолжим прилагать усилия, чтобы финансовая система стала еще более устойчивой к внешним шокам. Будем защищать ее стабильность от политических влияний, стоять на страже интересов рынка. И мы не допустим возврата к доминированию фискальной политики над монетарной ценой покупательной способности украинцев», - подчеркнул он.

Рада подвоха не заметила и поддержала его кандидатуру 247 голосами.

Новый руководитель центрального банка, безусловно, грамотный специалист. Он имеет степень кандидата экономических наук и работает в банковской системе Украины более 25 лет, в том числе свыше 10 лет на руководящих должностях в банке «Аваль», свыше 8 лет – в организованной выходцами из «Аваля» после его продажи австрийцам группе «Престиж», а с апреля 2014 года - в НБУ.

Смолий не только умный, но и весьма небедный. В 2017 году он получил 15,2 миллионов гривен дохода, включая дивиденды, проценты по депозитам, арендную и заработную плату. В его владении банковские счета, офисы, дома, физкультурно-оздоровительный комплекс в Киевской области, апартаменты в Севастополе, гидродроцикл, квадроцикл, гольфкар, три легковых автомобиля и ценные бумаги.

Незадолго до голосования в Раде Смолий пообещал, что, в случае поддержки парламентом его кандидатуры, существенных кадровых перестановок в составе правления Национального банка не будет. Что же изменится с назначением нового главы НБУ?

Эксперты и участники банковского рынка не видят предпосылок для существенных изменений в политике регулятора и высказываются в поддержку Смолия, называя это назначение логичным и закономерным.

«Важно, чтобы во главе Национального банка был профессионал, технократ, человек не подверженный политическим течениям. Независимость главного банка страны и его главы – залог успешной работы центробанка не только в Украине, но и в любой стране мира», - прокомментировал УНИАН исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Эксперт считает, что Смолий на посту исполняющего обязанности главы НБУ уже продемонстрировал свою независимость, несколько раз принимая непопулярное решение о повышении учетной ставки для сдерживания инфляции и противодействуя популистам с их идеями выдачи дешевых кредитов приближенным к власти предприятиям и возврата к фиксированному курсу.

«Международные организации поддерживают назначение независимого профессионала, что укрепит Нацбанк как государственный институт. Считаю, что Якову Смолию удастся продолжить конструктивный диалог с международными финансовыми организациями и партнерами Украины», - подчеркнул Вышлинский.

Позитивно настроены и опрошенные УНИАН банкиры. «Мы не обсуждаем персоналии, но я считаю, что глава центробанка должен быть прагматичным, технократом, который обеспечит независимость регулятора», - отметил Тарас Кириченко, глава правления «Правэкс-Банка» - структуры одной из крупнейших банковских групп еврозоны IntesaSanpaoloS.p.A (Турин, Италия).

Глава правления банка с частным украинскими капиталом «Глобус» Сергей Мамедов назвал кандидатуру Якова Смолиявообще идеальной, отметив, что он давно зарекомендовал себя как профессионал. «Банкиры имеют все основания полагать, что при Смолие сохранится преемственность курса НБУ на дальнейшую либерализацию, сохранятся подходы регулятора в вопросах контроля и стратегии развития финансовых рынков», - сказал он.

При этом Мамедов отметил, что ему импонирует умение нового главы НБУ прислушиваться к мнению банкиров. «Банкам нашей группы удалось провести ряд встреч с руководством НБУ и убедить регулятора изменить график выполнения требований по размеру обязательного минимального уставного капитала. Для многих банков с отечественным капиталом это было первоочередной задачей, препятствием, которое мы легко преодолели общими усилиями», - рассказал он.

Мамедов уверен, такой конструктивный, а не директивный подход в общении с банковским сообществом позволит и в дальнейшем оперативно и эффективно решать любые задачи, а банковской системе Украины развиваться опережающими темпами.

Глава правления государственного «Укргазбанка» Кирилл Шевченко, в свою очередь, также высказался в поддержку Смолия и тоже пожелал ему сохранять Национальный банк независимым регулятором, но при этом высказал мнение, что сферу влияния НБУ пора расширить. «Национальному банку нельзя работать в пределах нынешнего мандата, только таргетируя инфляцию. Мое пожелание, чтобы после назначения сотрудничество НБУ и правительства вышло на новый уровень. Нужно расширять сферу обязанностей и влияния Национального банка», - заявил он.

По мнению банкира, нужно ввести ответственность НБУ за курсовую политику, поскольку это его естественная функция, а также выработать с правительством механизм поддержки экономики.

Итак, эксперты и участники рынка настроены вполне оптимистично, но при этом каждый из них вспомнил о независимости главного банка страны. Видимо, есть опасения на этот счет, учитывая длительность торга за пост главы НБУ. Тем более в преддверии предвыборной кампании – аттракциона невиданной щедрости для электората от центральной власти, жаждущей сохранить свои теплые места и высокие кресла. Чтобы Нацбанку потом снова не пришлось извиняться за инфляцию выше прогноза или слишком гибкий курс, важно сохранять независимость от политических течений, но при этом не абстрагироваться от потребностей своей страны и рядовых украинцев.

Ольга Гордиенко