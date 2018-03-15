Порошенко назвал задачи Смолия на посту главы Нацбанка

По словам президента, перед новым главой НБУ стоит задача комплексной реформы банковского сектора.

Перед новым главой Национального банка Яковом Смолием, за назначение которого сегодня, 15 марта, проголосовала Верховная Рада, стоит задача комплексной реформы банковского сектора.

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Об этом на своей странице Twitter написал президент Петр Порошенко.

«Перед новым главой Национального банка Украины Яковом Смолием стоят амбициозные задачи по комплексной программе реформ банковского сектора», - написал Порошенко.

Он также отметил, что благодарен Валерии Гонтаревой за профессионализм, личную ответственность и значительные шаги в реформировании банковского сектора.

В ходе пресс-брифинга, посвященного назначению главы НБУ, президент также поблагодарил парламент, который с первого раза поддержал назначения Смолия.

«Мы уже имеем поздравления от наших иностранных стран-партнеров, потому что это значительный признак уверенности, стабильности финансово-банковской системы Украины. Более того, в нашем сотрудничестве с Международными валютным фондом, международными финансовыми организациями это сегодня означает прорыв», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 15 марта поддержала предложение президента Петра Порошенко назначить Якова Смолия, с 11 марта 2017 года исполняющего обязанности главы Национального банка, на эту должность на постоянной основе.

Глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск. С 11 мая прошлого года ее обязанности выполнял первый заместитель главы НБУ Яков Смолий.

Президент 18 января подал в парламент, как того требует Конституция, предложение уволить с поста главы Национального банка Гонтареву и назначить на ее место Смолия.