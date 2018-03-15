Парламент назначил председателем Счетной палаты Пацкана из БПП

Такое решение поддержали 309 народных депутатов.

Верховная Рада Украины избрала народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Валерия Пацкана председателем Счетной палаты.

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 309 народных депутатов.

Кандидатуру Пацкана на должность председателя Счетной палаты, в соответствии с законодательством, внес председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Также парламент досрочно прекратил полномочия народного депутата Пацкана. За это решение проголосовали 279 народных депутатов.

Пацкан написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, парламент избрал еще 8 членов Счетной палаты.