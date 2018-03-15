НБУ продлил действие санкций в отношении «дочек» российских госбанков

Речь идет о запрете этим банкам осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.

Национальный банк Украины продлил действие санкций в отношении "Сбербанка", "Проминвестбанка", "ВТБ Банка", "БМ Банк" с целью исполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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Согласно сообщению на сайте НБУ, соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 15 марта 2018 года, которое вступает в силу 16 марта.

«Речь идет о запрете этим банкам осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц», - говорится в сообщении на сайте НБУ.

Регулятор отметил, что санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках. Они также делают невозможным вывод этими банками капиталов из Украины в пользу материнских банков и других связанных с ними лиц.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 6 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года о продлении на один год санкций против «Сбербанка», «Проминвестбанка», «ВТБ Банка» и «БМ Банка».

Санкции предусматривают запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не касаются расчетов через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже банков.