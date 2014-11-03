Гривня на межбанке снизилась до 13,48 за доллар

Котировки гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 3 ноября, к середине торгов удерживаются на уровне открытия - 12,96/13,48 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что рынок традиционно не активен, количество сделок незначительное, а спрос на валюту превышает предложение.

Читайте такжеНБУ сегодня продал банкам почти $200 млн по курсу 12,95 грнПо информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 16,23/16,85 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,29/0,31 грн/рубль.