Депутаты назначили новый состав Счетной палаты

Также Верховная Рада уволила предыдущий состав Счетной палаты

Верховная Рада Украины назначила 9 членов Счетной палаты.

Читайте такжеРада назначила Смолия главой Нацбанка

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 263 народных депутата из 366, зарегистрированных в сессионном зале.

Так, членами Счетной палаты стали Виктор Богун, Андрей Дидык, Ирина Иванова, Андрей Майснер, Василий Неведомый, Цезарь Огонь, Валерий Пацкан, Александр Яременко и Игорь Яремчук.

Также Рада уволила предыдущий состав Счетной палаты Украины. Парламент принял постановление «Об увольнении председателя и других членов Счетной палаты» (№4283).

За данное решение проголосовали 248 народных депутатов.

Согласно документу, Роман Магута освобожден от должности председателя Счетной палаты.

Согласно постановлению, в связи с истечением срока полномочий уволены такие члены Счетной палаты:

Александр Яременко - с должности заместителя председателя Счетной палаты;

Анатолий Юхимчук - с должности секретаря Счетной палаты;

Лариса Витковская - с должности главного контролера Счетной палаты;

Игорь Заремба - с должности главного контролера Счетной палаты;

Василий Невидомый - с должности главного контролера Счетной палаты;

Вячеслав Пилипенко - с должности главного контролера Счетной палаты;

Георгий Самусь - с должности главного контролера Счетной палаты;

Мария Шулежко - с должности главного контролера Счетной палаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, парламент избрал Валерия Пацкана новым председателем СП.