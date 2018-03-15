Депутаты назначили новый состав Счетной палаты
Верховная Рада Украины назначила 9 членов Счетной палаты.
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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 263 народных депутата из 366, зарегистрированных в сессионном зале.
Так, членами Счетной палаты стали Виктор Богун, Андрей Дидык, Ирина Иванова, Андрей Майснер, Василий Неведомый, Цезарь Огонь, Валерий Пацкан, Александр Яременко и Игорь Яремчук.
Также Рада уволила предыдущий состав Счетной палаты Украины. Парламент принял постановление «Об увольнении председателя и других членов Счетной палаты» (№4283).
За данное решение проголосовали 248 народных депутатов.
Согласно документу, Роман Магута освобожден от должности председателя Счетной палаты.
Согласно постановлению, в связи с истечением срока полномочий уволены такие члены Счетной палаты:
Александр Яременко - с должности заместителя председателя Счетной палаты;
Анатолий Юхимчук - с должности секретаря Счетной палаты;
Лариса Витковская - с должности главного контролера Счетной палаты;
Игорь Заремба - с должности главного контролера Счетной палаты;
Василий Невидомый - с должности главного контролера Счетной палаты;
Вячеслав Пилипенко - с должности главного контролера Счетной палаты;
Георгий Самусь - с должности главного контролера Счетной палаты;
Мария Шулежко - с должности главного контролера Счетной палаты.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, парламент избрал Валерия Пацкана новым председателем СП.