Гривня дешевеет: доллар и евро возвращают утраченные позиции

Доллар в обменниках Киева вырос до 26,55 грн, евро - до 32,85 грн.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 15 марта составляет 26,55 грн, евро - 32,85 грн.

Читайте такжеРада назначила Смолия главой Нацбанка

Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,45 грн, евро - за 32,65 грн за одну денежную единицу.

В среду, 14 марта, валюта в киевских небанковских обменных пунктах стоила дешевле - 26,35 грн за доллар и 32,60 грн за евро.

В четверг, 15 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,28/26,32 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару на 14 копеек ниже по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,44/32,48 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2727 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 728 сделок на сумму 516,88 млн долл.