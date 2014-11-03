Падение ВВП Украины за девять месяцев составило 3,5% - глава НБУ

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам января-сентября 2014 года составило 3,5%.

Об этом в ходе брифинга сообщила журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

По словам главы НБУ, нынешняя ситуация в стране объективно в разы лучше, чем была в начале августа - конце сентября этого года.

«Уже сегодня Национальный банк может сказать, что с начала года падение ВВП за 9 месяцев у нас составило минус 3,5%. Может быть, статистические данные будут даже лучше, насколько мы знаем из комитета статистики», - сказала Гонтарева и подчеркнула, что этот показатель значительно лучше прогноза.

Глава НБУ сообщила, что Национальный банк улучшил прогноз падения ВВП Украины по итогам 2014 года на 2 п.п. - с 9% до 7%.

«Наш прогноз до конца года мы улучшаем, потому что прогноз на конец года мы планировали минус 9%, на сегодняшний день мы улучшаем наш прогноз до уровня минус 7%, и это очень хорошее улучшение», - сказала Гонтарева.

Глава НБУ пояснила, что улучшение прогноза обосновано более высокими показателями ВВП за 9 месяцев, чем прогнозировалось, что, в свою очередь, обусловлено ростом производства в основных экспортным отраслях страны, включая сельское хозяйство и металлургию.

«Можно сказать, что макроэкономическая ситуация в стране улучшилась. Это дает оптимизм по поводу валютной выручки, которую мы ожидаем», - резюмировала Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в третьем квартале 2014 года, в постоянных ценах 2010 года без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, по сравнению с третьим кварталом 2013 года ускорилось до 5,1%.

В то же время, по сравнению с предыдущим, вторым кварталом и с учетом сезонного фактора падение ВВП в третьем квартале замедлилось до 2,1%.

Как заявил на минувшей неделе министр финансов Александр Шлапак, макропоказатели Украины будут пересмотрены, возможно, в сторону улучшения, в то время как ранее он прогнозировал падение ВВП страны в 2014 году на 8-9%.

Согласно последним прогнозам международных финансовых организаций, падение ВВП Украины в 2014 году составит 8% по оценкам Всемирного банка, 9% - по оценкам Европейского банка реконструкции и развития, 6,5% - по оценкам Международного валютного фонда.