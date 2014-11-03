Нацбанк за полтора месяца потратил на поддержку гривни $1,3 млрд из резервов

Национальный банк Украины за полтора месяца потратил на поддержание гривни из золотовалютных резервов 1,3 млрд долл.

Об этом в ходе брифинга сообщила журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 3 ноября, к середине торгов удерживаются на уровне открытия торгов - 12,96/13,48 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 16,23/16,85 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,29/0,31 грн/рубль.

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Руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл., после чего котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживались в пределах 12,95/13,40 грн/долл.