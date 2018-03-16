Нацбанк значительно ослабил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 16 марта: 100 USD – 2627.2654 грн; 100 EUR – 3242.3082 грн; 10 RUR - 4.6077 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2627.2654 (15 марта – 2601.3978)

100 EUR – 3242.3082 (15 марта – 3217.6689)

10 RUR – 4.6077 (15 марта – 4.5689)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,28/26,32 грн/долл, что на 14 копеек ниже по сравнению с уровнем открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,44/32,48 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 грн/рубль.