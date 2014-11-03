Британцы на этой неделе впервые получат отчеты от властей о потраченных налогах
Около 24 миллионов британских налогоплательщиков на этой неделе начнут получать налоговые отчеты, в которых будет указана сумма выплаченных ими налогов, а также информация о том, как государство расходует эти деньги.
Таким образом, Великобритания станет первой европейской страной с подобной налоговой отчетностью, пишет Русская служба Би-би-си.
В то же время, такая система уже действует в Австралии.
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В британском правительстве уже назвали новую систему "революционно прозрачной".
Оппозиция при этом обвиняет находящихся у власти консерваторов в стремлении снискать симпатии противников социальных расходов в преддверии майских выборов в парламент.
В случае победы в 2015 году тори обещают еще сильнее снизить бюджетные расходы.
Ранее УНИАН сообщал, что Британия хочет ввести уголовную ответственность за манипуляции на валютном рынке.