В Украине растет безработица

Уровень безработицы в феврале увеличился на 1,3% - до 383,7 тыс. человек.

Уровень безработицы в Украине в феврале 2018 года вырос по сравнению с январем 2018 года на 1,3% и составил 383,7 тыс., сообщила Государственная служба статистики.

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Количество зарегистрированных безработных составило 1,5% населения трудоспособного возраста.

Среди городского населения количество безработных в феврале составило 199 тыс. человек, среди сельского – 184,7 тыс. человек. Безработных женщин в феврале текущего года насчитывалось 200,5 тыс. человек, а безработных мужчин – 183,2 тыс. человек.

Средний размер пособия в феврале 2018 года составил 2357 против 2483 грн месяцем ранее.

Количество вакансий в феврале текущего года составило 71,8 тыс. Конкурс на одно вакантное место составил 5 человек.

Данные приводятся без учета Автономной Республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, количество безработных в Украине, в январе 2018 года составило 378,9 тыс. человек. Средний размер пособия по безработице в январе составлял 2483 грн.