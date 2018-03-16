Нацбанк впервые представил стратегию на среднесрочный период

Целями стратегии являются низкая и стабильная инфляция, а также прозрачная и эффективная банковская система.

Национальный банк Украины представил стратегию на среднесрочный период, разработанную впервые за столетнюю историю своего существования.

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«Впервые за всю столетнюю историю существования центрального банка как государственного института мы разработали стратегию Национального банка, которая устанавливает четкие цели», - заявил новоназначенный глава НБУ Яков Смолий в ходе презентации в НБУ для банкиров, международных партнеров и общественности.

По его словам, целями стратегии являются низкая и стабильная инфляция; стабильная, прозрачная и эффективная банковская система; возобновление кредитования; эффективное регулирование финансового сектора; свободное движение капитала; финансовая инклюзия; современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.

«Обеспечение этих целей – не только дорожная карта Национального банка на ближайшие годы. Для нас это символ перехода к новому следующему этапу развития», - подчеркнул глава НБУ.

По его словам, регулятор продолжит работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, а также вместе с финансовым сектором будет способствовать экономическому росту.