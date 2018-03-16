Кабмин готов расторгнуть программу экономического сотрудничества с Россией - Гройсман

По словам премьера, Россия должна платить высокую цену за агрессию.

Правительство Украины готово расторгнуть программу экономического сотрудничества с Российской Федерацией.

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Об этом сообщается на странице премьер-министра Владимира Гройсмана в Twitter.

«Правительство готово одобрить решение о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за агрессию», - отметил премьер.

Справка УНИАН. Программа экономического сотрудничества между Украиной и Россией на 2011-2020 годы была разработана во исполнение решения от 17 мая 2010 года, принятого тогдашними президентами РФ и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем.

В частности, документ определяет восстановление репутационных потерь в результате конфликтов между сторонами в 2006-2009 годах по условиям транзита газа как наиболее важную задачу, наряду с отменой взаимных ограничений торговли.

В 2014 году параллельно с военной агрессией в отношении Украины Российская Федерация начала и торгово-экономическую войну, введя эмбарго на ряд чувствительных товаров украинского экспорта. Украина применила ответные меры. С 2014 года доля России в украинском экспорте снизилась до 9% с почти 30%.