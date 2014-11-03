Банкиры выяснили, что «под матрасами» у украинцев 8 млрд долларов

Объем наличных средств вне банков на сегодняшний день составляет до 8 млрд долл., сообщил в ходе брифинга глава правления государственного «Ощадбанка» Андрей Пышный.

«Сегодня, по сути, «под матрасами» почти 8 млрд долларов. Верните эти деньги в украинскую экономику. Верните эти средства предприятиям, на которых вы работаете и за счет которых вы обеспечиваете свое благополучие и получаете заработную плату. Дайте возможность дышать украинской экономике. Станьте внутренними инвесторами. Инвесторами собственной страны, собственного будущего», - сказал Пышный.

По словам банкира, с учетом сложившейся ситуации Национальный банк был вынужден принимать непростые решения и, вопреки критике, принимать правильные меры, которые позволили удержать ситуацию, чтобы теперь искать пути для восстановления равновесия. Он считает, что шаги регулятора и банковской системы дадут положительные результаты уже в ближайшее время.

«На сегодняшний день спрос на валюту, который якобы есть в кассах банков, к сожалению, сформирован не реальными вкладчиками, а теми, кто желает заработать», - подчеркнул Пышный.

Банкир отметил, что Нацбанк в течение длительного времени поддерживал валютный рынок за счет интервенций, но сегодня есть основания пересмотреть установленные ранее административные меры и вернуться к рыночным, понятным механизмам банковского регулирования.

«Если бы был учебник, который рассказывает, как действовать, когда осуществляется военная агрессия со стороны государства-соседа, то, наверное, мы бы открыли тот раздел, где написано, как надо действовать, и начали бы его читать. Нет такого учебника, поэтому сегодня руководители 40 крупнейших банков совместно с руководством НБУ садятся за круглый стол и начинают искать пути решения», - отметил Пышный.

Как сообщал УНИАН, согласно статистике НБУ, в январе-сентябре общий объем депозитов в украинских банках снизился на 7,8% в гривне и на 21,9% в иностранной валюте.