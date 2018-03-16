Смолий не планирует кадровых перестановок в правлении Нацбанка

Информация о назначении первого заместителя главы Нацбанка будет обнародована в ближайшее время.

Новоназначенный глава Национального банка Украины Яков Смолий не планирует существенных кадровых перестановок в правлении НБУ.

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"В моих планах не предусмотрено изменение структуры правления, за исключением одной должности, которая освободилась", - сказал Смолий журналистам, уточняя, что речь идет об его заместителе, курирующем расчеты и денежное обращение, информационные технологии.

Также Смолий сообщил, что информация о назначении его первого заместителя будет обнародована в ближайшее время.

Говоря о том, каким он будет руководителем, Смолий пообещал жестко придерживаться курса НБУ, выбранного четыре года назад. "Стратегия, которую мы сегодня представили, говорит, в каком направлении мы будем двигаться. Безусловно, мы должны жестко придерживаться тех шагов, которые начали исторически четыре года назад. Будем продолжать в этом направлении", - сказал он.

При этом глава НБУ не стал сравнивать свой стиль руководства со стилем своей предшественницы Валерии Гонтаревой. "Могу вам точно сказать, что я не планирую менять штаны на юбку", - пошутил Смолий, комментируя по просьбе журналистов вчерашнее заявление одного из депутатов, назвавшего его "Гонтаревой в штанах".

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск. С 11 мая прошлого года ее обязанности исполнял первый заместитель Яков Смолий.

Президент 18 января 2018 года подал в парламент, как того требует Конституция, предложение уволить с поста главы Национального банка Гонтареву и назначить на ее место Смолия.

15 марта Верховная Рада Украины поддержала предложение президента уволить Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на этот пост Смолия.