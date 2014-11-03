ЕБРР зачислила первые 11 млн евро в создаваемый Фонд помощи Украине

Европейский банк реконструкции и развития, один из крупнейших инвесторов в Украине, зачислил первый вклад стран-доноров в создаваемый Фонд помощи и поддержки реформ в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе представительства ЕБРР в Украине, средства на специальный счет перечислили Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Великобритания и США.

«О своем участии в создаваемом фонде также думают Дания, Япония и Норвегия», - сообщили в банке.

Создание фонда и специального счета, как подчеркнули в ЕБРР, является ответом на экономические запросы Украины. Ожидается, что фонд предоставит эффективную помощь украинским властям в сфере реализации политики реформ для стабилизации экономики.

Комментируя инициативу ЕБРР, глава представительства банка в Украине Шевки Аджунер подчеркнул, что помощь доноров крайне важна. «Она добавляет реальный импульс инвестиционным возможностям банка и способствует помощи Украине, переживающей значительные экономические и финансовые вызовы», - цитирует Аджунера пресс-служба представительства ЕБРР.

«Мы, как доноры, первыми откликнулись на предложение финансовой поддержки, и нам приятно видеть, с какой скоростью эта идея набирает обороты. Политика реформ в Украине является ключевым приоритетом, и ЕБРР готов предложить свои возможности для реализации этого приоритета», - цитирует банк представителя Нидерландов в ЕБРР Рональда Эльхуйзена.

Как подчеркнули в ЕБРР, средства доноров будут направлены исключительно на проекты улучшения делового климата, борьбу с коррупцией, стабилизацию банковского сектора, энергоэффективность, повышение конкурентоспособности частного сектора, улучшение муниципальной инфраструктуры.

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Как сообщал УНИАН, ранее в ЕБРР отмечали, что общий объем инвестиций со стороны банка в нашу страну до конца года составит порядка 1 млрд евро. В целом инвестиционный портфель банка в Украине составляет 9,5 млрд евро.

Также Европейский банк реконструкции и развития как один из ключевых инвесторов проектов частного сектора в Украине за пять лет выдал 310 грантов украинским предприятиям малого и среднего бизнеса на общую сумму 2 млн евро.