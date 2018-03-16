Нацбанк перейдет на новый официальный сайт - представил тестовую версию

На переходный период первоисточником информации будет считаться текущая версия официального сайта.

Национальный банк Украины представил тестовую версию своего нового сайта, полный переход на который с закрытием старой версии сайта планирует до конца года.

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Как сообщили в НБУ, на этот переходный период первоисточником информации будет считаться текущая версия официального сайта, в то время как новый сайт будет «витриной данных».

При разработке нового сайта регулятор использовал новые принципы изложения контента, освещая сложные экономические понятия простым и доступным языком.

Дизайн сайта адаптирован к смартфонам, планшетам, ноутбукам и настольным компьютерам.

Структура сайта разделена на блоки о функциях НБУ, статистические данные, нормативно-правовая информация.

Также есть личный кабинет пользователя, где можно зарегистрироваться на посещение событий, отправлять вопросы и обращения.

В основу дизайна нового сайта положен обновленный стиль НБУ и новый логотип, олицетворяющий открытость, прозрачность и движение вперед.

Также в НБУ сообщили, что переход на новую версию сайта доступен по ссылке на главной странице основного сайта.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк представил стратегию на среднесрочный период, целями которой являются низкая и стабильная инфляция; стабильная, прозрачная и эффективная банковская система; возобновление кредитования; эффективное регулирование финансового сектора; свободное движение капитала; финансовая инклюзия; современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.