В Нацбанке рассказали, когда в Украине замедлится инфляция

Нацбанк ожидает замедления инфляции в ближайшие несколько месяцев, напомнив, что в прошлом году инфляционный шок начал разворачиваться с апреля.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции в ближайшие несколько месяцев.

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"В годовом выражении она начнется замедляться – это понятно - уже в ближайшие несколько месяцев", - сказал журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Он не стал называть более точный прогноз, но привел в пример прошлый год, когда "инфляционный шок начал разворачиваться, начиная с апреля".

Также Сологуб отметил, что динамика ВВП Украины в текущем году является позитивной. "Цифры начала года выглядят позитивными. Опять же на фоне того, что и в мировой экономике мы видим, что с ценовой ситуацией и с темпами экономического роста она достаточно позитивная", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк со 2 марта повысил учетную ставку до 17% годовых, при этом ставка была повышена четвертый раз подряд – после повышения до 16% в январе, 14,5% в декабре и 13,5% - в октябре 2017 года.

Инфляция в Украине в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года замедлилась до 14% с 14,11% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует снижение инфляции в Украине на конец 2018 года до 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу на уровне 9%.

По текущим прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, инфляция в Украине в текущем году замедлится до 7%.