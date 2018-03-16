В обменниках продолжают дорожать доллар и евро

Доллар в обменниках вырос до 26,60 грн, евро - до 32,95 грн. Продать доллары можно за 26,50 грн, евро - за 32,80 грн

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 16 марта составляет 26,60 грн, евро - 32,95 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,50 грн, евро - за 32,80 грн за одну денежную единицу.

В четверг, 15 марта, валюта в киевских небанковских обменных пунктах стоила дешевле - 26,55 грн за доллар и 32,85 грн за евро.

Справка УНИАН. В Украине девальвация гривни к доллару за 2017 год составила всего 3,2%, однако с 18 декабря прошлого года национальная валюта практически ежедневно обновляла минимальную годовую отметку, приближаясь к историческому минимуму в 30 грн/долл.

Во второй половине января текущего года девальвационное давление на гривню на валютном рынке ослабло, и по состоянию на конец месяца обменный курс гривни к доллару в полной мере отыграл утраченные с начала года позиции.

Как следствие, курс укрепился на 3,8% в феврале и 4% с начала года, что и позволило НБУ продолжить пополнение резервов на межбанковском рынке.

На текущей неделе украинская гривня после практически непрерывного укрепления в течение двух месяцев за два дня 14 и 15 марта обесценилась к доллару по средневзвешенному курсу межбанковского валютного рынка на 1,4% или на 35 копеек – до 26,27 грн/долл.

Сегодня гривня продолжает дешеветь, и текущие котировки к доллару США на межбанке по данным дилеров коммерческих банков составляют 26,40/26,44 грн/долл.