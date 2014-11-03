Нацбанк с 5 ноября ежедневно будет продавать доллары

Об этом в ходе брифинга сообщила журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Глава НБУ сообщила, что регулятор не будет уходить с рынка и намерен помогать найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

«Национальный банк будет ежедневно, начиная со среды, выходить на аукционы, сначала только по продаже валюты. Это будет голландский аукцион, где курсообразование идет от более высоких курсов к более низким. Национальный банк будет это делать на небольших объемах, но обязуется это делать ежедневно, на горизонте от трех до шести месяцев», - сказала Гонтарева.

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Глава НБУ уточнила, что регулятор будет собирать заявки банков на покупку валюты с 9 до 10 утра, обрабатывать полученные заявки и уже к 11 утра располагать данными о курсе отсечения и средневзвешенной цене для аукциона. По ее словам, методика будет описана и разослана банкам уже сегодня, а минимальная заявка банка для участия в покупке валюты составляет от 100 тыс. долларов.

«Этот режим не для того, чтобы Национальный банк удовлетворил весь находящийся на рынке спрос на валюту. Нацбанк объявляет такие аукционы на протяжении следующих 3-6 месяцев для того, чтобы спокойно найти равновесный курс», - подчеркнула Гонтарева. По ее словам, на сегодня найти равновесный курс – задача не сверхтяжелая, и этот уровень общими усилиями с банками будет достаточно быстро найден.

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Глава НБУ сообщила, что сложившийся курс на рынке на сегодня, на уровне около 13 грн/долл., - экономически обоснованный. «Наши стабилизационные меры дали довольно узкий коридор, в котором на сегодняшний день, банкиры надеются, курс и будет находиться. Все наши макроэкономические показатели говорят, что даже сегодняшний уровень, который вы знаете – 13, совершенно обоснованный. Но излишняя паника и паника со стороны населения формирует дисбалансы», - сказала она.

Гонтарева также отметила, что регулятор за полтора месяца потратил на проведение интервенций для поддержки гривни 1,3 млрд долл. золотовалютных резервов, в том числе продавал валюту как для импортеров, так и для поддержки касс банков, и ситуация более-менее стабилизировалась. В частности, объем отложенного спроса на валюту, по оценкам НБУ, значительно снизился, в связи с чем регулятор не намерен больше продавать валюту для подкрепления касс банков.

Что касается банков, которые могут покупать валюту у регулятора, глава НБУ сообщила, что на сегодняшний день Нацбанк имеет лимиты на межбанковском валютном рынке на 88 банков, и таким образом эти банки могут покупать валюту напрямую на аукционах.

Также Гонтарева напомнила, что регулятор отменил ряд ограничений на валютном рынке, поскольку они ущемляли интересы легального бизнеса. По ее словам, НБУ продолжит отмену ограничения на валютном рынке по мере стабилизации ситуации.

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Руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл., после чего котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживались в пределах 12,95/13,40 грн/долл.

28 октября к середине торгов котировки гривни сдвинулись в сторону снижения и к закрытию торгов достигли уровня 12,98/13,50 грн/долл., что, по мнению экспертов, вызвано завершением парламентских выборов и ожиданиями возможного изменения политики Национального банка на валютном рынке.