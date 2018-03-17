Баланс недели: Могерини пообещала миллиард, Смолий возглавил Нацбанк, а гривня монетизируется

Уходящая неделя была богатой на экономические события. В понедельник в проснувшийся после длительных выходных Киев прибыла с визитом Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини для встречи с руководством государства. Помимо политических заявлений о поддержке Украины европейскими партнерами и осуждения агрессии Российской Федерации, она озвучила важные тезисы для экономической сферы.

Прежде всего, представитель ЕС выразила нашей стране поддержку в споре с РФ по газовому вопросу. «Газпром» должен уважать свои контрактные обязательства. Европейская комиссия проводит интенсивные дискуссии с участием вице-президента Мароша Шефчовича, чтобы достичь позитивного решения этого вопроса», - сказала она, комментируя заявление российского газового монополиста о разрыве контракта с «Нафтогазом» после вынесения решения Стокгольмским арбитражем в пользу нашей страны.

Стоит отметить, что «Газпром» платить Украине 2,5 миллиарда долларов по решению арбитража не спешит, но его риторика изменилась. Глава компании Алексей Миллер заявил, что для транзита газа в Европу через Украину «нет никаких рисков», а в конце недели эти слова подтвердились на деле: давление газа на входе в украинскую газотранспортную систему на восточной границе Украины было повышено до минимального контрактного значения впервые с 12 декабря прошлого года.

Также Могерини анонсировала новую программу макрофинансовой помощи для Украины на 1 миллиард евро, которую уже утвердила Еврокомиссия, и теперь решение должен поддержать Совет ЕС и Европарламент. По словам представителя ЕС, условия нового кредита могут продублировать требования невыполненной нашей страной предыдущей программы (принятие законов об отмене запрета на экспорт леса-кругляка и поддержке переселенцев). Первый транш новой помощи может поступить до конца года, но до этого времени ЕС проанализирует успехи Украины в борьбе с коррупцией.

Ложка дегтя

В потоке позитивных заявлений Могерини не забыла напомнить, что разблокировать экономический потенциал Украины поможет независимый антикоррупционный суд, созданный в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а также для этого требуется прогресс в приватизации, земельной и энергетической реформах. На этих же вопросах застряло сотрудничество нашей страны с ключевым кредитором - Международным валютным фондом, и иностранная гостья четко дала понять, что требования ЕС солидарны с условиями программы МВФ.

Президент Петр Порошенко после совместного брифинга с Могерини отправился на встречу с бизнесом, где заявил, что сотрудничество с МВФ является важным приоритетом для Украины. В то же время, он намекнул, что рассчитывает на пересмотр условий относительно повышения цен на газ, учитывая решение Стокгольмского арбитража. «Уверен, что Министерство финансов, которое проводит эти переговоры, и другие переговорщики приложат максимум усилий, чтобы найти разумный баланс между необходимостью сотрудничества с кредиторами и интересами украинских домохозяйств», - заявил Порошенко.

Очевидно, что МВФ точку зрения Порошенко не разделяет. «Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возврат к практике скрытых, лишенных адресности субсидий», - цитирует Deutsche Welle слова постоянного представителя Фонда в Украине Йосты Люнгмана, который в очередной раз подтвердил, что кредитор будет настаивать на реформировании газового рынка.

Также на встрече с бизнесом президент заявил, что пока не будет подавать в Верховную Раду законопроект о введении в Украине налога на выведенный капитал и готов к компромиссу с бизнесом, не поддерживающим такие новации. Примечательно, что большинство украинских бизнес-ассоциаций идею нового налога поддерживает, однако против выступил МВФ, не увидев в представленном ему проекте адекватных компенсаторов потерь бюджета в размере порядка 25 миллиардов гривен.

Порошенко также затронул тему нулевого декларирования, призывая экспертов вернуться к обсуждению этого вопроса. «Нужно дать каждому украинцу возможность уплатить налог в соответствии с законом, завести деньги в Украину, инвестировать в украинскую экономику. Я предлагаю совместную работу для того, чтобы защитить, в первую очередь, средний и малый бизнес», - сказал он. Иными словами, освободить от налогов задекларированное имущество, что станет компенсацией для владельцев теневого капитала, испуганных обязательствами Украины ужесточить налоговое законодательство для остановки вывода капитала с целью уклонения от налогообложения (BEPS).

Было бы неплохо, чтобы налоги в нашей стране уплатил сполна не только упомянутый малый и средний, но и крупный бизнес. Как раз на уходящей неделе министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина и Нидерланды договорились об изменениях в Конвенцию об избежании двойного налогообложения. «Простыми словами, мы закрыли возможности для оптимизации налогов для таких компаний, как «Кернел», «ДТЭК», «Рошен» и «Метинвест». Налоги надо платить там, где зарабатываются деньги», - подчеркнул министр. Ну а кто является собственником «Кернела», «ДТЭК», «Метивнеста», а тем более бурно развивающейся компании «Рошен», отданной на управление «слепому» трасту, – известно едва ли не каждому украинцу.

Новый глава НБУ

Уходящая неделя ознаменовалась долгожданными кадровыми решениями в Верховной Раде. После двух месяцев торга парламент уволил Валерию Гонтареву с поста главы НБУ и назначил вместо нее Якова Смолия, с мая прошлого года исполнявшего эти обязанности.

После практически единогласного увольнения Гонтаревой вопрос назначения ее преемника был на грани срыва. Депутаты в течение получаса не могли определиться с дельнейшей повесткой дня, проваливая одно за другим голосование за предложение спикера Андрея Парубия и требуя «разбавить» кадровый вопрос НБУ другими - утверждением состава Счетной палаты и уполномоченного Рады по правам человека. Тем не менее, все закончилось хорошо.

«Мы не допустим возврата к доминированию фискальной политики над монетарной ценой покупательной способности украинцев», - пообещал Смолий, называя ключевыми целями НБУ сохранение ценовой и финансовой стабильности, содействие экономическому росту и интеграцию украинской финансовой системы с европейской.

После назначения Смолия, Порошенко поблагодарил Гонтареву за значительные шаги в реформировании банковского сектора и сформулировал задачи для ее преемника. «Перед новым главой Национального банка Украины Яковом Смолием стоят амбициозные задачи по комплексной программе реформ банковского сектора», - заявил глава государства и поблагодарил парламент за «247 голосов в поддержку независимости НБУ».

Назначение уже приветствовал и МВФ. «В течение последних лет НБУ поразительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы и предстал как критически важный якорь стабильности в Украине. Важно, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым», - заявил представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман.

Участники рынка не ожидают существенных изменений в политике регулятора с назначением Смолия, приветствуя его решение сохранить действующий состав правления НБУ. «Мы ожидали это назначение давно. Рады, что будем сотрудничать с этой командой, именно с этим правлением», - прокомментировала назначение исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Игра в монетки

Накануне назначения нового руководителя Национальный банк объявил о выпуске в обращение новых монет номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов. Монеты в 1 и 2 гривни украинцы увидят уже 27 апреля, в 5 и 10 гривен - в 2019-2020 годах. В Нацбанке обещают, что принудительного изъятия мелких банкнот из оборота не будет, граждане смогут рассчитываться ими неограниченный период времени.

Помимо этого Нацбанк объявил о прекращении чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек с введением правил округления общей суммы покупки для упрощения наличных расчетов. О подобных намерениях регулятор предупреждал еще в ноябре прошлого года, опубликовав соответствующий проект решения для общественного обсуждения. Мелкие монеты Нацбанк также обещает принудительно не изымать из оборота, так что можно не торопиться разбивать копилки.

В Нацбанке подсчитали, что с учетом объемов изымаемой из оборота изношенной наличной гривни и более длительного срока службы монет, государство сэкономит около 1 миллиарда гривен. При этом рядовым украинцам станет легче, поскольку среднее количество монет на одного гражданина нашей страны через два-три года сократится вдвое, а объем банкнот в обращении в целом - на 40 процентов.

Эксперты называют решение НБУ правильным, но допускают некоторый рост цен на продовольственные товары и общественный транспорт. «Большинство ритейлеров предпочтут в магазинах округлить цены, как минимум, до 50 копеек, а может и до гривни. Никто из ритейлеров не будет округлять цены в меньшую сторону», - прогнозирует представитель «Ассоциации ритейлеров Украины» Иван Зайцев.

Кроме того, обещанный экономический эффект от решения НБУ эксперты предрекают только в случае сохранения покупательной способности национальной валюты. «Если мы опять увидим инфляцию в 50 процентов и выше, как в 2015 году, себестоимость чеканки монет увеличится, нивелируя старания Нацбанка», - пояснил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Следующая неделя обещает стать не менее интересной. В понедельник, 19 марта, в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС, где запланирован ряд связанных с Украиной мероприятий. В частности, Федерика Могерини проинформирует министров иностранных дел стран-членов ЕС о своем визите в Украину. А украинский Госстат обнародует данные о росте экономики нашей страны за прошлый год и статистику промпроизводства. Следите за новостями УНИАН.

​Ольга Гордиенко