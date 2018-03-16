Южанина рассказала, как можно пополнить бюджет на 100 миллиардов гривень

Она отметила, что большая часть нефискализированных наличных продаж привела к тому, что власти не могут начать налоговую либерализацию, а это оказывает давление на добросовестных налогоплательщиков.

Полный кассовый учет наличных операций позволит ежегодно получить в государственный бюджет до 100 миллиардов гривень от налогов и сборов.

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Об этом в ходе круглого стола, организованного Институтом Горшенина, сообщила народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Я имею в виду огромную часть товаров, которые импортируются и продаются на крупных рынках Украины… Когда посчитали все эти объемы, то дополнительно, если фискализировать эти операции, можно получить до 100 миллиардов гривень в год, если бы они платили налог на добавленную стоимость или налог с оборота 3-5%", - сказала депутат.

Южанина отметила, что большая часть нефискализированных наличных продаж привела к тому, что власти не могут начать налоговую либерализацию, а это оказывает давление на добросовестных налогоплательщиков.

"Этот шаг, который сделала Грузия, и даже в Болгарии, в стране, которая еще только поднимается со дна, даже на рынке бабушка, которая продает зелень, должна пробивать это через кассовый аппарат", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, уровень теневой экономики в Украине в январе-сентябре 2017 года снизился на 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 33% ВВП.