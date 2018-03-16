Почем валюта: Нацбанк опустил гривню к доллару, но укрепил к евро

Официальный курс НБУ на 19 марта: 100 USD – 2635,3910 гривни; 100 EUR – 3241,7945 гривни; 10 RUR - 4,5838 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2635,3910 (16 марта – 2627,2654)

100 EUR – 3241,7945 (16 марта – 3242,3082)

10 RUR – 4,5838 (16 марта – 4,6077)

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Как сообщает УНИАН, 16 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,41/26,45 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару на 13 копеек ниже по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,44/32,48 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,3539 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 642 сделки на сумму 404,24 миллиона долларов.