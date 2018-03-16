Дефицит внешней торговли в Украине вырос в 8 раз

Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза вырос на 43,4%.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь 2018 года составил 284,1 миллиона долларов, что в 8 раз больше дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 35,3 миллиона долларов.

Читайте такжеСтранный экспорт на миллиарды долларов из Украины в Европу (видео)

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 23,5% - до 3,724 миллиарда долларов, импорт – на 31,4%, до 4,008 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,93 (за январь 2017 года – 0,99), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 191 страны мира.

По информации Госстата, объем экспорта товаров в страны Европейского Союза вырос на 43,4% – до 1,708 миллиарда долларов, импорта товаров из стран ЕС - на 25,2%, до 1,514 миллиарда долларов.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию вырос на 0,2% – до 264,3 миллиона долларов, импорта товаров из РФ – на 32%, до 692 миллионов долларов.

Ранее в Национальном банке Украины оценили дефицит внешней торговли товарами за январь 2018 года на уровне 373 миллиона долларов.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год.

Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне 6,848 миллиарда долларов, что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.