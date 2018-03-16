НБУ упростил реструктуризацию долгов по банковским кредитам

Регулятор предоставил банкам право приостанавливать признание дефолта должников.

Национальный банк Украины упростил механизм реструктуризации заемщиками долгов по кредитам в банках, в том числе предоставил банкам право приостанавливать признание дефолта должников, кредиты которых реструктуризированы в соответствии с Законом Украины "О финансовой реструктуризации" без применения минимального периода нахождения должников в дефолтном классе (180/365 дней).

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №26, вступающее в силу с 17 марта.

Согласно документу, также регулятор уточнил порядок, объем и срок учета банками стоимости залога по неработающим кредитам и отсрочил дату вступления в силу критериев для субъектов оценочной деятельности, осуществляющих оценку залогов.

Как сообщал УНИАН, объем неработающих кредитов в украинских банках на 1 января 2018 года составил 594,999 миллиарда гривень, что на 15,766 миллиарда гривень, или на 3,5%, больше показателя на 1 марта прошлого года - период начала публикации соответствующей статистики с учетом показателей всех банков.