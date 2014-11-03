Гонтарева назвала экономически обоснованный курс гривни на сегодня

Об этом сегодня заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальный банк Украины намерен с 5 ноября ежедневно проводить валютные интервенции в виде аукционов небольших объемов по голландской схеме.

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Напомним, руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл., после чего котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживались в пределах 12,95/13,40 грн/долл.