Гонтарева назвала экономически обоснованный курс гривни на сегодня
16:24, 03 ноября 2014Финансы
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Курс 13 грн/долл. на сегодня экономически обоснованный.
Гонтарева считает экономически обоснованным курсом 13 грн/долл. / Фото УНИАН
Об этом сегодня заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева.
Ранее УНИАН сообщал, что Национальный банк Украины намерен с 5 ноября ежедневно проводить валютные интервенции в виде аукционов небольших объемов по голландской схеме.
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Напомним, руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл., после чего котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживались в пределах 12,95/13,40 грн/долл.
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