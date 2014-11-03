Госбюджет за январь-октябрь недополучил 27 миллиардов

В общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-октябрь, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 334,8 млрд грн, что составляет 92,5% от планового показателя за этот период, недополучение доходов составило 27,1 млрд грн, сообщается на сайте Госказначейства.

«Сбор в Государственный бюджет Украины при плановых показателях с учетом внесенных изменений в сумме 362,0 млрд грн обеспечен на 92,5%, недополучение – 27,1 млрд грн», - говорится в сообщении.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета за январь-октябрь выросли на 20,2%, или на 56,2 млрд грн.

Согласно оперативным данным Госказначейства, в январе-октября 2014 года в общий фонд госбюджета поступило 291,9 млрд грн (95,1% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период).

Недопоступления в общий фонд госбюджета за отчетный период составили 14,9 млрд грн.

Государственной фискальной службой Украины не обеспечен сбор в общий фонд государственного бюджета на сумму 15,1 млрд грн (при плане 269,9 млрд грн в бюджет поступило 254,7 млрд грн, или 94,4%), в том числе налоговыми органами не обеспечен сбор на сумму 11 млрд грн, таможенными органами не обеспечены поступления на сумму 4,2 млрд грн.

В специальный фонд госбюджета в январе-октябре 2014 года поступило 43 млрд грн (77,9% от плановой суммы). Недопоступления в специальный фонд составили 12,2 млрд грн.

Также сообщается, что в январе-октябре возмещено 38,8 млрд грн НДС

Как сообщал УНИАН, в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-сентябрь, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 301,3 млрд грн, что составляет 93,7% от планового показателя за этот период, недополучение доходов составило 20,1 млрд грн.

31 июля Верховная Рада приняла изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающие увеличение объема доходной части государственного бюджета на 2014 год на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн и расходной части - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.