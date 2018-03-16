Канада выделит $4,65 миллиона на программы по подготовке украинских военных - МИД
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявляет, что ее страна выделяет 4,65 млн канадских долларов на поддержку программ по подготовке военных Вооруженных сил Украины.
Об этом говорится в ее заявлении на сайте канадского внешнеполитического ведомства.
«Сегодня, чтобы помочь укрепить устойчивость Украины, я объявляю о выделении 4,65 млн долларов на поддержку по подготовке Вооруженных сил Украины», - подчеркнула Фриланд.
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По ее словам, это финансирование поможет с обеспечением оборудования для оказания первой помощи и осуществления подготовки для военного и полицейского персонала.
«Канада является безоговорочной в своей поддержке народа Украины. Мы продолжим сохранять давление, в том числе благодаря экономическим санкциям, до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства согласно международному праву и не будет уважать суверенитет Украины», - подчеркнула Фриланд.
Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года Канада продлила срок пребывания в Украине своих военных инструкторов в рамках операции «Объединитель» (Operation UNIFIER) для тренировки представителей Вооруженных сил Украины до конца марта 2019 года.
18 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что с участием канадских инструкторов подготовлено более 5 тыс. военных ВСУ, среди которых 160 снайперов и еще 120 бойцов прошли обучение по тактической медицине.