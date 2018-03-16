Канада выделит $4,65 миллиона на программы по подготовке украинских военных - МИД

Торонто продолжит давление на РФ, в том числе с помощью экономических санкций, заявила Христя Фриланд.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявляет, что ее страна выделяет 4,65 млн канадских долларов на поддержку программ по подготовке военных Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в ее заявлении на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

«Сегодня, чтобы помочь укрепить устойчивость Украины, я объявляю о выделении 4,65 млн долларов на поддержку по подготовке Вооруженных сил Украины», - подчеркнула Фриланд.

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По ее словам, это финансирование поможет с обеспечением оборудования для оказания первой помощи и осуществления подготовки для военного и полицейского персонала.

«Канада является безоговорочной в своей поддержке народа Украины. Мы продолжим сохранять давление, в том числе благодаря экономическим санкциям, до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства согласно международному праву и не будет уважать суверенитет Украины», - подчеркнула Фриланд.

Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года Канада продлила срок пребывания в Украине своих военных инструкторов в рамках операции «Объединитель» (Operation UNIFIER) для тренировки представителей Вооруженных сил Украины до конца марта 2019 года.

18 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что с участием канадских инструкторов подготовлено более 5 тыс. военных ВСУ, среди которых 160 снайперов и еще 120 бойцов прошли обучение по тактической медицине.