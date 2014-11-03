НБУ на следующей неделе утвердит программу докапитализации банков

Программа докапитализации банков по итогам проведенного стресс-тестирования будет утверждена на следующей неделе.

Об этом в ходе брифинга сообщила журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

«Программа докапитализации разработана. Финальная программа докапитализации крупнейших 15-ти банков будет утверждена в течение следующей недели, и после этого начинается внесение капитала акционерами», - сказала Гонтарева.

Глава НБУ пояснила, что акционер банка не обязан пополнять капитал в один день, и план докапитализации предполагает постепенное увеличение капитала в течение срока от 3 до 6 месяцев.

По ее словам, если программа докапитализации не будет выполнена, есть два пути: для системных банков – это национализация, для остальных - выведение с рынка через Фонд гарантирования вкладов физлиц.

«На сегодняшний день с акционерами мы эти планы утвердили. Я надеюсь, что все они будут выполнены», - отметила Гонтарева.

Что касается госбанков, то, по словам главы НБУ, они получат дополнительный капитал в обязательном порядке, и необходимые средства уже давно зарезервированы.

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Как сообщал УНИАН, 35 украинских банков из группы крупных и крупнейших по активамзавершили стресс-тестирование, по результатам которого Нацбанк определит необходимые объемы их докапитализации.