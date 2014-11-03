Нацбанк планирует постепенно отменять ограничения на валютном рынке

Об этом в ходе брифинга сообщила журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Глава НБУ напомнила, что регулятор с 3 ноября отменил два запрета на валютные расчеты по импорту, установленные постановлением №540. «540 постановление действует до 2 декабря, и по мере стабилизации ситуации мы планируем эти ограничения снимать», - сказал Гонтарева.

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По словам главы НБУ, следующим шагом может быть отмена ограничений по досрочному изъятию валютных депозитов. «Это ограничение было нецелесообразным еще на момент его введения», - сказала она, и отметила, что в настоящее время эти меры мешают вернуть деньги в банковскую систему.

Также Гонтарева сообщила, что регулятор намерен отменить запрет на выплату банками дивидендов, поскольку это ущемляет права инвесторов. «Если мы с вами этого не сделаем, то ни о каком новом приходе сюда крупного бизнеса и больших зарубежных денег нельзя будет даже мечтать», - сказала она.

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Кроме того, глава НБУ напомнила, что регулятор намерен пересмотреть нормативы обязательного резервирования для банков, включая механизм их расчета и значение нормативов, что позволит повысить ликвидность банков.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 3 ноября отменил ряд ограничений по валютным операциям, включая запрет на валютные расчеты по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины, а также запрет на валютные расчеты за продукцию, ввезенную на территорию Украины на основании таможенной декларации сроком оформления свыше 180 дней.

Данные ограничения были установлены регулятором для стабилизации валютного рынка в связи со стремительной девальвацией гривни, которая по оценкам НБУ январе-августе составила 66,9%.

Помимо упраздненных норм, на валютном рынке остаются в силе еще ряд административных мер НБУ, включая обязательную продажу 75% валютной выручки и ограничение максимальной суммы продажи наличной валюты в одни руки эквивалентом 3 тыс. грн в сутки.