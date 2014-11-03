Страховым компаниям необходимо не менее 1 млрд гривень на докапитализацию

Украинские страховые компании нуждаются в докапитализации не менее чем на 1 млрд грн, сообщила пресс-служба Лиги страховых организаций Украины.

«Для выполнения норм законодательства по вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев, а также санации ряда неблагополучных страховщиков необходимо не менее 1 млрд грн», - говорится в сообщении Лиги.

Страховщики отметили, что очевидным средством формирования капитала страховой компании является эмиссия акций, но такой способ является довольно затратным и его невозможно осуществить в короткий срок. Кроме того, по мнению организации, вследствие потери Украиной инвестиционного рейтинга, ухудшения макроэкономической ситуации в стране вопрос докапитализации отечественных страховщиков за счет дополнительных эмиссии акций в 2015 году является проблематичным.

Лига отмечает, что более дешевым и быстрым средством капитализации является привлечение средств на условиях субординированного долга.

«В период финансовой нестабильности привлечение страховой компанией средств на условиях субординированного долга является реальным выходом из ситуации с ограниченным доступом к свободным ресурсам, что позволит обеспечить повышение надежности страхования и его привлекательность для потребителей,» - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) в связи с необходимой докапитализацией страховых компаний предлагает разрешить страховщикам включать субординированный долг в собственный капитал.

По информации главы Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Максима Полякова, капитализация страхового рынка Украины составляет около 65 млрд грн, но половина этих средств на сегодняшний день находится в векселях, акциях и только 20% составляют ликвидные средства, которые страховщики реально могут использовать.

Эксперты считают, что акционеры украинских страховых компаний не готовы их поддерживать и проводить дополнительную капитализацию из-за неопределенности в стране.