МВФ назначил нового главу Европейского департамента, курирующего в том числе Украину

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд назначил нового главу Европейского департамента Фонда, задачами которого станет в том числе кураторство программы сотрудничества с Украиной. Как сообщили УНИАН в пресс-центре Фонда, новым главой департамента станет датчанин Поль Томсен, ранее возглавлявший миссию МВФ в Исландии, Португалии и Греции.

Прежний руководитель Европейского департамента МВФ Реза Могхадам ушел в отставку в июле текущего года.

Комментируя новое назначение, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отметила, что Томсен – это «чиновник на своем месте».

«В годы финансового кризиса Томсен возглавлял миссии в Исландии – стране, первой пострадавшей от финансового кризиса, в Греции и Португалии, – цитирует Лагард пресс-центр МВФ. - В последнее время он занимается наиболее сложными программами в странах Европы, включая Румынию и Украину».

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Как сообщал УНИАН, МВФ намерен в середине ноября – после завершения формирования нового правительства в Украине – направить в Киев миссию для оценки макроэкономической ситуации и потребностей страны во внешнем финансировании, в том числе в рамках двухлетней программы кредитования украинской экономики общим объемом 17 млрд долл.

Программу сотрудничества с Украиной МВФ одобрил в конце апреля текущего года. Из общего объема выделенных средств Украина уже получила 4,5 млрд долл. Очередной транш в объеме 2,7 млрд долл. может быть выделен нашей стране в январе 2015 года – после завершения работы здесь миссии Фонда и обсуждения оценочного доклада миссии на заседании Совета директоров МВФ.