Гройсман выступил за введение налога на выведенный из Украины капитал

10:42, 19 марта 2018
Финансы
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УНИАН

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Об этом сообщается на странице главы правительства в Facebook.

«Я за то, чтобы максимально уменьшать давление на бизнес. Но я против неконтролируемых потерь для бюджета Украины. Поэтому считаю, что введение налога на выведенный капитал, который так активно обсуждают украинские бизнесмены - это в первую очередь вопрос конкретных расчетов», - отметил Гройсман.

По словам премьера, предварительно необходимо разработать безболезненный механизм введения налога, и лишь после этого внести изменения в налоговое законодательство.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко предложил бизнесу компромиссы по введению налога на выведенный капитал и заявил о намерении повторно вынести законопроект на рассмотрение Национального совета реформ. По его словам, замена налога на прибыль новым налогом на выведенный капитал позволит усилить экономический рост и ликвидировать коррупционные схемы в администрировании налогов.

В октябре прошлого года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал и направил его на рассмотрение Национальному совету реформ.

По словам министра финансов Александра Данилюка, законопроект предполагает, что базой налогообложения для предприятий будет не прибыль, с которой взимается налог, а дивиденды и приравненные к дивидендам доходы, такие как роялти и проценты. Предлагается дивиденды облагать налогом по льготной ставке 15%, а приравненные к дивидендам платежи - по ставке 20% годовых.

Большинство украинских бизнес-ассоциаций выразило поддержку законопроекту.

МВФ выступил против законопроекта в случае его принятия без компенсации потерь бюджета.

Министерство финансов выступает за введение налога на выведенный капитал с 2019 года в качестве замены налога на прибыль при условии принятия трехлетней бюджетной резолюции, которая позволит компенсировать потери бюджета на 25 млрд грн.

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Теги: #налог#капитал#Владимир Гройсман