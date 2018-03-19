Порошенко внес в Раду законопроект "О валюте"

Проект определен как безотлагательный.

Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О валюте» и определил его как безотлагательный.

Как сообщается на парламентском сайте, законопроект зарегистрирован сегодня, 19 марта, под номером 8152, и определен президентом как неотложный.

Текст документа на сайте пока отсутствует.

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В ходе встречи с бизнесом 12 марта глава государства обещал направить законопроект, одобренный на заседании Национального совета реформ, для рассмотрения в Раду.

По его словам, после принятия закона будет отменен валютный контроль для более 40% операций, а также регистрация кредитов от нерезидентов и лицензирование инвестирования за границу.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины разработал законопроект о валюте, призванный обеспечить качественное регулирование валютного рынка. Принятие закона позволит либерализировать рынок, отменив валютные ограничения для бизнеса.