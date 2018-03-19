Инвестиции в Украину придут после создания индустриальных парков – Никонов

По словам Игоря Никонова, инвесторам нужны льготы, чтобы им было выгодно развивать бизнес в нашей стране.

Инвесторов привлекают налоговые льготы, поэтому Украине необходимо стремится к созданию таких точек роста как индустриальные парки и свободные экономические зоны.

Такую мысль высказал президент компании KAN Development Игорь Никонов в своем VLOGе на ОБОЗ.ТВ.

«Что такое индустриальный парк? Это незанятая территория, обеспеченная всеми необходимыми коммуникациями. Инвестор, который вкладывает деньги в новое производство на такой площадке, получает льготы на определенный период. Предположим, льготы по налогу на прибыль, налогу на землю, льготы по ввозу техники, льготы по социальным выплатам и т.д. Инвестор создает новое производство, тысячи рабочих мест и за счет льгот увеличивает уровень заработной платы. Повышается покупательная способность населения, это стимулирует бизнес, развивает экономику. Положительный экономический эффект индустриальных парков доказан такими крупными странами, как США и Великобритания и не только. Вокруг нас находятся сотни индустриальных парков.

Например, в Чехии, благодаря индустриальным паркам, инвестиции составляют $10,7 тыс. на одного проживающего в стране, в Польше – $5,6 тыс., в Украине - всего $1,5 тыс. В Турции инвестиции через индустриальные парки составили, практически, $100 млрд. Представьте себе о каких суммах идет речь. Мы сегодня за каждый миллиард пытаемся вести дебаты, и вся страна ждет и переживает, когда же нам дадут следующий транш. Хотя в состоянии сделать все самостоятельно. Необходимо только создать условия. Например, в Китае с 80-х годов созданы свободные экономические зоны, фактически, это те же индустриальные парки, и треть экономики Китая развивается благодаря им. 30% иностранных инвестиций заходят именно таким путем» – отметил президент KAN Development.

По словам Игоря Никонова, инвесторам нужны льготы, чтобы им было выгодно развивать бизнес в нашей стране.

«Моя позиция по поводу индустриальных парков связана не с политикой, а связана с экономикой. Я считаю, что только точки роста и только преференции дают возможность любому инвестору принять решение о вложениях в Украину. Тут главным критерием являются не налоги, а создание одного рабочего места» – отметил Игорь Никонов.