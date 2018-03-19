Курс валют: в обменниках подешевело евро, доллар застыл на месте

Продать доллары можно за 26,50 гривни, евро - за 32,70 гривни.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 19 марта составляет 26,60 гривни, евро - 32,85 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,50 гривни, евро - за 32,70 гривни за одну денежную единицу.

В пятницу, 16 марта, доллар в киевских небанковских обменных пунктах стоил также 26,60 гривни, в то время как евро стоил дороже - 32,95 гривни.

Как сообщал УНИАН, 19 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,44/26,47 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня подешевела к доллару на 2 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,46/32,50 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4546/0,4557 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,4357 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 148 сделок на сумму 71,1 миллиона долларов.