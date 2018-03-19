Доля ЕС в объеме украинского экспорта превысила 45% - Гройсман

В январе Украина увеличила экспорт товаров на 23,5% - до 3,7 миллиарда долларов.

Доля украинского экспорта в страны Европейского Союза в январе 2018 года составила 45,8% и увеличилась на 6,3 п.п. по сравнению с январем 2017 года.

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Об этом на своей странице в сети Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Евросоюз - наш главный торговый партнер - 45,8% от общего экспорта", - написал премьер.

Он отметил, что в январе Украина увеличила экспорт товаров на 23,5% (по сравнению с январем 2017) и всего наша страна экспортировала на 3,7 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год.

Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне 6,848 миллиарда долларов, что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.