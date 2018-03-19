"БМ Банк" прекращает банковскую деятельность в Украине

Планы по дальнейшей работе "БМ Банка" пока не разглашаются.

"БМ Банк" - украинская дочерняя структура российского государственного банка "ВТБ"- прекращает банковскую деятельность без ликвидации юридического лица.

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Как сообщается на сайте банка со ссылкой на решение акционера - группы "ВТБ", разработан план прекращения банковской деятельности в рамках стратегии по оптимизации присутствия на украинском рынке и в соответствии с требованиями Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

Согласно этому плану, банк в течение 180 дней с даты согласования Национальным банком полностью выполнит свои обязательства перед клиентами и в сентябре 2018 года направит регулятору ходатайство об отзыве банковской лицензии.

Планы по дальнейшей работе пока не разглашаются.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение Национального банка о продлении еще на год действия санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк".

Санкции предусматривают запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не касаются расчетов через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже банков.