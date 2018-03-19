«Лото-Забава»: Во Львове выигран 1 000 000 гривен!

В этот же день на студию приехал Григорий Цапура - победитель «Лото-Забава», который выиграл свой миллион гривен месяц назад.

Любимая многими украинцами лотерея «Лото-Забава», которая уже 18 лет удивляет всех поклонников своими призами, в который раз подтвердила звание «Фабрики миллионеров». 18 марта во время розыгрыша 971-го тиража был выигран 1 000 000 гривен! Согласно статистике, этот счастливчик стал уже 285-м миллионером «Лото-Забава», и уже шестым - в этом году.

Известно, что выигрышный билет №0149670 был приобретен во Львове на фирменном столе «М.С.Л.», который находится в супермаркете «Фуршет» на улице Богдана Хмельницкого, 176. Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» приглашает новоиспеченного победителя присоединиться к закрытому элитному «КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» и принять участие в подарочной программе «Два дня из жизни миллионера», рассчитанной на двух человек.

В этот же день на студию приехал Григорий Цапура - победитель «Лото-Забава», который выиграл свой миллион гривен месяц назад в 967-м тираже и уже успел воспользоваться всеми преимуществами членства в закрытом «КЛУБЕ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.».

Не обошлось без громкой победы и во время конкурса «Полювання за грошима». На этот раз главный приз конкурса - стильный кроссовер JAC S2 (денежный эквивалент которого составляет 400 000 гривен) достался Валерию из Новой Каховки. Победителю удалось пробиться в прямой эфир последним из десятки участников конкурса. При открытых 9-ти буквах на табло Валерий назвал судьбоносную букву «А» - Анатолий, и с легкой руки Анатолия Гнатюка выиграл красавец-автомобиль!

Напоминаем, что в рамках телерозыгрыша «Лото-Забава» проводиться конкурс «Парочка». И хотя в прошедший тираж никому не удалось выиграть 300 000 гривен на осуществление своих сладких грез, не следует забывать и о других денежных призах. Ведь, чтобы пополнить свои копилки на приятную сумму денег, нужно, чтобы числа в пирамидках совпали с числами на шариках, выпавших из лототрона. Выигрышными являются совпадения вершин пирамид из одного числа, линий из трех цифр и углов из пяти цифр.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет всех победителей 971-го тиража и советует им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей!