Оснований для внеплановых проверок банков может стать больше - Фонд гарантирования
Фонд гарантирования вкладов физических лиц хочет расширить перечень оснований для проведения внеплановых проверок банков-участников с целью эффективного использования своих ресурсов.
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Об этом сообщается на сайте Фонда со ссылкой на проект изменений к Положению о порядке проведения проверок участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц, обнародованный для обсуждения.
Фонд предложил в течение месяца направить в его адрес свои предложения и замечания к проекту.
Согласно данным на сайте Фонда, по состоянию на 1 марта его участниками являются 83 платежеспособных банка.
Справка УНИАН. За последние пять лет Национальный банк передал в управление Фонда гарантирования вкладов 96 банков. За этот период фонд выплатил гарантированное возмещение на 90 миллиардов гривень в пользу двух миллионов вкладчиков.