Оснований для внеплановых проверок банков может стать больше - Фонд гарантирования

16:20, 19 марта 2018
Финансы
46
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеВ НБУ уверены, что большинство банков смогут пройти стресс-тестирование

Об этом сообщается на сайте Фонда со ссылкой на проект изменений к Положению о порядке проведения проверок участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц, обнародованный для обсуждения.

Фонд предложил в течение месяца направить в его адрес свои предложения и замечания к проекту.

Согласно данным на сайте Фонда, по состоянию на 1 марта его участниками являются 83 платежеспособных банка.

Справка УНИАН. За последние пять лет Национальный банк передал в управление Фонда гарантирования вкладов 96 банков. За этот период фонд выплатил гарантированное возмещение на 90 миллиардов гривень в пользу двух миллионов вкладчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #проверки банков