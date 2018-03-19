Украина ежегодно недополучает 40 миллиардов из-за трудовой эмиграции - эксперт

За 2015-2017 года на заработки уехало более 1,3 миллиона человек, из них всего 43% вернулись в Украину.

Украина, начиная с 2015 года, недополучает ежегодно около 40 миллиардов гривень в связи с эмиграцией наших соотечественников, сообщил директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец на круглом столе.

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"В целом, ежегодно мы теряем около 40 миллиардов гривень из-за того, что люди, которые поехали на заработки, не вернулись в Украину. Это довольно серьёзные цифры, которые мы не можем не считать", - отметил эксперт.

По словам Гееца, согласно результатам модульного исследования по вопросам трудовой миграции, проведенного органами государственной службы статистики, за 3 года (2015-2017 года) из Украины уехало 1,303 миллиона человек. Из них 43% вернулись обратно. Наибольшее количество людей, которые уезжают – это люди в возрастной категории 40-49 лет.

"Из основных причин трудоустройства за границей – это низкий уровень заработной платы в Украине, отсутствие в Украине подходящей работы и неблагоприятные условия труда", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Bloomberg, более 1 миллиона украинцев с 2015 по 2017 год мигрировали на заработки за границу, в частности в Польшу (507 тысяч человек), Россию (343 тысячи), Италию (147 тысяч), Чехию (122 тысячи), США (23 тысячи) и Беларусь (22 тысячи).

Национальный банк Украины прогнозирует рост трудовой миграции украинцев за границу в ближайшие годы в связи с введением безвиза, изменением трудового законодательства Польши и увеличивающимся количеством студентов, которые получают образование за рубежом.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", количество украинцев, которые хотят переехать на постоянное место жительства в другую страну, за год выросло с 30% до 35% среди 1200 опрошенных респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Для 72% респондентов основной мотивацией в желании работать за границей является высокий уровень зарплаты в других странах. 70% опрошенных сказали, что хотели бы, чтобы их дети или внуки учились за границей.