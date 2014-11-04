В Европе начинает работу единый банковский регулятор

Ведомство по банковскому надзору, которое входит в состав ЕЦБ, 4 ноября начинает работу. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает это событие "хорошей новостью для налогоплательщиков", передает DW.de.

Во вторник, 4 ноября, начинает работу европейское ведомство по банковскому надзору, которое входит в состав Европейского центрального банка (ЕЦБ) и создано в рамках новой программы по контролю за банками, предполагающей совместную работу ЕЦБ и надзорных органов в странах-участницах программы. Главными задачами ведомства, возглавляемого француженкой Даниэль Нуи, являются формирование стабильной банковской системы в Европе и надежный контроль за ее деятельностью, сообщается на сайте ЕЦБ.

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Европейское надзорное ведомство будет работать более чем со 120 крупными банками, на долю которых приходится около 85 процентов банковских активов еврозоны. В их числе - 21 немецкий банк.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) расценил начало работы европейского надзорного ведомства как "хорошую новость для налогоплательщиков". По его словам, финансовый и банковский кризис продемонстрировали, что национальные контролирующие органы не способны следить за крупными банками, деятельность которых выходит за рамки одного государства. В связи с этим Шойбле отметил, что верным шагом было передать ЕЦБ надзор за ними.