Валюта дорожает: гривня опустилась на межбанке и в курсах НБУ

Официальный курс НБУ на 20 марта: 100 USD – 2643,6044 гривни; 100 EUR – 3254,0127 гривни; 10 RUR - 4,5934 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2643,6044 (19 марта – 2635,3910)

100 EUR – 3254,0127 (19 марта – 3241,7945)

10 RUR – 4,5934 (19 марта – 4,5838)

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Как сообщал УНИАН, 19 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,40/26,44 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару на 1 копейку выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,52/32,57 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4360 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 562 сделки на сумму 304,48 миллиона долларов.