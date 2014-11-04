Один из крупнейших банков США подозревают в валютных махинациях

10:36, 04 ноября 2014
Финансы
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Крупнейший американский банк JP Morgan Chase сообщил, что попал под расследование манипуляций на валютном рынке.

theguardian.com

По словам представителей банка, министерство юстиции США открыло уголовное производство, другие регуляторы проводят гражданское расследование, сообщает Русская служба Би-би-си.

Возможные потери от судопроизводства оцениваются в 5,9 миллиарда долларов, сообщили в JP Morgan Chase.

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Ранее несколько других банков, включая HSBC, RBS и Barclays, выделили специальную статью расходов на судебные издержки по этому же делу.

Ранее УНИАН сообщал, что банк JP Morgan выплатит $614 млн штрафа американским властям.

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