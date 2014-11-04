Один из крупнейших банков США подозревают в валютных махинациях

По словам представителей банка, министерство юстиции США открыло уголовное производство, другие регуляторы проводят гражданское расследование, сообщает Русская служба Би-би-си.

Возможные потери от судопроизводства оцениваются в 5,9 миллиарда долларов, сообщили в JP Morgan Chase.

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Ранее несколько других банков, включая HSBC, RBS и Barclays, выделили специальную статью расходов на судебные издержки по этому же делу.

Ранее УНИАН сообщал, что банк JP Morgan выплатит $614 млн штрафа американским властям.