Один из крупнейших банков США подозревают в валютных махинациях
10:36, 04 ноября 2014Финансы
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Крупнейший американский банк JP Morgan Chase сообщил, что попал под расследование манипуляций на валютном рынке.
Банк попал под расследование манипуляций на валютном рынке / theguardian.com
По словам представителей банка, министерство юстиции США открыло уголовное производство, другие регуляторы проводят гражданское расследование, сообщает Русская служба Би-би-си.
Возможные потери от судопроизводства оцениваются в 5,9 миллиарда долларов, сообщили в JP Morgan Chase.
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Ранее несколько других банков, включая HSBC, RBS и Barclays, выделили специальную статью расходов на судебные издержки по этому же делу.
Ранее УНИАН сообщал, что банк JP Morgan выплатит $614 млн штрафа американским властям.
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