Новая пенсионная реформа: журналисты посчитали, как вырастут выплаты с апреля (видео)

Новация касается не всех, а только тех, кто продолжил работать после выхода на отдых.

С апреля в Украине стартует автоматический перерасчет страхового стажа для тех, кто работает после достижения пенсионного возраста.

Для таких людей автоматически должны вырасти выплаты, говорится в сюжете ТСН.

"Должен быть впервые произведен автоматизированный перерасчет для тех людей, которые продолжали работать и получили страховой стаж", - отметила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

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До сих пор пенсионеры, которые продолжают официально работать, должны были прийти в фонд и написать заявление на перерасчет. Теперь концепция будет иной.

"Пенсия – это не подарок за то, что вы дожили до нее, а то, что вы зарабатывали официально и уплачивая страховые взносы. По сути, она состоит из двух компонентов.Первый – это стаж. В нашей формуле это процент, который равен отработанным годам", - говорится в сюжете.

Журналисты рассчитали все на примере: если вы вышли на пенсию со страховым стажем 40 лет, то эта цифра 0,4. Второй компонент – это зарплата. Они взяли среднюю по Украине – 3 тыс. 764 гривны 40 копеек. И умножили на индивидуальный коэффициент, который зависит от уплаченных страховых взносов и уровня зарплаты.

Кроме того, чтобы поощрить работать как можно дольше, новацией вводится понятие сверхнормативного стажа – по 1% прожиточного минимума за каждый переработанный год.

Как сообщал УНИАН, Минсоцполитики инициирует увеличение роли стажа работы по сравнению с зарплатой при начислении пенсии для пенсионеров с большим стажем работы.