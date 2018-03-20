Минэкономразвития запустило сайт с отслеживанием цен на продукты и блюда

На портале представлена в динамике стоимость 23 основных социальных продуктов. Также можно отслеживать стоимость любого блюда, прописав ингредиенты и их вес.

Министерство экономического развития и торговли запустило сайт "Платформа эффективного регулирования". Там онлайн можно проследить цены на продукты питания.

На портале представлена в динамике стоимость 23 основных социальных продуктов. В списке - мука, свекла, капуста, картофель, колбасы, крупы гречневые, курятина, макароны, масло, молоко, морковь, масло, рис, сало, свинина, сыр мягкий, сметана, хлеб ржаной, хлеб пшеничный, лук, сахар, яйца, говядина. Доступен сервис сравнения цен за разные периоды и в разных регионах.

Также на сайте есть индекс вареника и можно отслеживать стоимость любого блюда, прописав ингредиенты и их вес.

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Онлайн-сервис автоматически собирает данные из открытых источников - Госкомстата, Нацбанка, Всемирного банка, Евростата и фиксирует ежедневную динамику цен на товары по данным крупнейших онлайн-супермаркетов.

Ранее сообщалось, что в Украине значительно подорожали яйца и мясо.